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Cinéma : Minotaure Place du Temple Montélimar

mercredi 21 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Montélimar

Cinéma : Minotaure

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-11-03

Date(s) :
2026-10-21

Minotaure
2h15 – vost

Grand Prix – Cannes 2026

Réalisé par Andreï Zviaguintsev
Avec Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin
Russie / drame
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Minotaur
2 hours 15 minutes ? Original version with subtitles

Grand Prix ? Cannes 2026

Directed by Andrei Zvyagintsev
Starring Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin
Russia / Drama

L’événement Cinéma : Minotaure Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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