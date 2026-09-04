Cinéma : Minotaure Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Minotaure

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-10-21

Minotaure

2h15 – vost



Grand Prix – Cannes 2026



Réalisé par Andreï Zviaguintsev

Avec Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin

Russie / drame

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Minotaur

2 hours 15 minutes ? Original version with subtitles

Grand Prix ? Cannes 2026

Directed by Andrei Zvyagintsev

Starring Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin

Russia / Drama

L’événement Cinéma : Minotaure Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération