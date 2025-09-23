Cinéma Miroirs N°.3 Bischwiller

Cinéma Miroirs N°.3 Bischwiller mardi 23 septembre 2025.

Cinéma Miroirs N°.3

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-23 20:00:00

fin : 2025-09-23 21:28:00

Date(s) :

2025-09-23

Lors d’un week-end à la campagne, Laura, étudiante à Berlin, survit miraculeusement à un accident de voiture. Profondément secouée, elle est recueillie chez Betty, qui a été témoin de l’accident et s’occupe d’elle avec affection. Peu à peu, le mari et le fils de Betty surmontent leur réticence, et une quiétude quasi familiale s’installe.

Lors d’un week-end à la campagne, Laura, étudiante à Berlin, survit miraculeusement à un accident de voiture. Profondément secouée, elle est recueillie chez Betty, qui a été témoin de l’accident et s’occupe d’elle avec affection. Peu à peu, le mari et le fils de Betty surmontent leur réticence, et une quiétude quasi familiale s’installe. Mais bientôt, ils ne peuvent plus ignorer leur passé, et Laura doit affronter sa propre vie.

Présentée à la Quinzaine des Cinéastes au Festival de Cannes 2025, la quatrième collaboration entre Christian Petzold et la fantastique actrice Paula Beer brille par son humanité face à l’épreuve du deuil.

Réalisateur Christian Petzold.

Avec Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt.

Drame En VOST

Précédé du court métrage « Super V »

Quinzaine des Cinéastes Festival de Cannes 2025

https://mac-bischwiller.fr/agenda/miroirs-n-3/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

During a weekend in the countryside, Berlin student Laura miraculously survives a car accident. Deeply shaken, she is taken in by Betty, who witnessed the accident and cares for her with affection. Gradually, Betty?s husband and son overcome their reluctance, and an almost family-like calm settles in.

German :

Während eines Wochenendes auf dem Land überlebt Laura, eine Studentin aus Berlin, wie durch ein Wunder einen Autounfall. Sie ist zutiefst erschüttert und wird von Betty aufgenommen, die den Unfall beobachtet hat und sich liebevoll um sie kümmert. Nach und nach überwinden Bettys Ehemann und ihr Sohn ihre Zurückhaltung und es entsteht eine fast familiäre Ruhe.

Italiano :

Durante un fine settimana in campagna, Laura, studentessa a Berlino, sopravvive miracolosamente a un incidente stradale. Profondamente scossa, viene accolta da Betty, che ha assistito all’incidente e si prende cura di lei con affetto. A poco a poco, il marito e il figlio di Betty superano la loro riluttanza e si instaura una calma quasi familiare.

Espanol :

Durante un fin de semana en el campo, Laura, estudiante en Berlín, sobrevive milagrosamente a un accidente de coche. Profundamente conmocionada, es acogida por Betty, que presenció el accidente y la cuida con cariño. Poco a poco, el marido y el hijo de Betty van superando sus reticencias y se instala una calma casi familiar.

