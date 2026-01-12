Cinéma Miroirs n°3 en VO

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-21

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25

Lors d’un week-end à la campagne, Laura, étudiante à Berlin, survit miraculeusement à un accident de voiture.

Physiquement épargnée mais profondément secouée, elle est recueillie chez Betty, qui a été témoin de l’accident et s’occupe d’elle avec affection. Peu à peu, le mari et le fils de Betty surmontent leur réticence, et une quiétude quasi familiale s’installe. Mais bientôt, ils ne peuvent plus ignorer leur passé, et Laura doit affronter sa propre vie.

27 août 2025 en salle | 1h 26min | Drame

De Christian Petzold

Par Christian Petzold

Avec Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During a weekend in the countryside, Berlin student Laura miraculously survives a car accident.

L’événement Cinéma Miroirs n°3 en VO Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)