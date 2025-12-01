Cinéma Mission Père Noël Lauterbourg

Cinéma Mission Père Noël

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Film d’animation à partir de 3 ans.

Timo, un petit elfe, va accomplir son rêve fabriquer des cadeaux dans l’atelier du Père Noël. C’est un lieu féérique où travaillait son grand-père et Timo va enfin prendre la relève. Mais une grande fabrique de cadeaux a remplacé le petit atelier et la tradition de Noël est sur le point de disparaître. Timo et son petit renne partent alors pour une grande mission sauver la magie de Noël ! .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28 club.cinema.lauterbourg@gmail.com

