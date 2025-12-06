Cinéma Mission Père Noël Saint-Affrique

Cinéma Mission Père Noël

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Dimanche 2025-12-31

fin : 2026-01-04

2025-12-31 2026-01-01 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04

Timo, un petit elfe, va accomplir son rêve fabriquer des cadeaux dans l’atelier du Père Noël. C’est un lieu féérique où travaillait son grand-père et Timo va enfin prendre la relève.

Mais une grande fabrique de cadeaux a remplacé le petit atelier et la tradition de Noël est sur le point de disparaître. Timo et son petit renne partent alors pour une grande mission sauver la magie de Noël !

10 décembre 2025 en salle | 1h 36min | Animation, Aventure, Famille

De Ricard Cussó, Damjan Mitrevski

| Par Jamie Nash

Avec Julius Weckauf, Bettina Zimmermann, Oliver Kalkofe

Titre original Mission Santa: Yoyo To The Rescue

à partir de 3 ans .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Timo, a little elf, is about to fulfill his dream of making presents in Santa?s workshop. It’s a magical place where his grandfather used to work, and Timo is finally going to take over.

