Cinéma mobile à Champagnac le Vieux

Parking du plan d’eau Champagnac-le-Vieux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-08

Un cinéma mobile près de chez vous ! Séances gratuites le 7 et le 8 avril.

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Parking du plan d’eau Champagnac-le-Vieux 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 80 91 lentracte43@laposte.net

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English :

A mobile cinema near you! Free screenings on April 7 and 8.

L’événement Cinéma mobile à Champagnac le Vieux Champagnac-le-Vieux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne