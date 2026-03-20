Cinéma mobile à Champagnac le Vieux Champagnac-le-Vieux
Cinéma mobile à Champagnac le Vieux Champagnac-le-Vieux mercredi 8 avril 2026.
Cinéma mobile à Champagnac le Vieux
Parking du plan d’eau Champagnac-le-Vieux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-08
Un cinéma mobile près de chez vous ! Séances gratuites le 7 et le 8 avril.
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Parking du plan d’eau Champagnac-le-Vieux 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 80 91 lentracte43@laposte.net
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English :
A mobile cinema near you! Free screenings on April 7 and 8.
L’événement Cinéma mobile à Champagnac le Vieux Champagnac-le-Vieux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne