Cinéma mobile à Frugères les Mines Frugerès-les-Mines
Cinéma mobile à Frugères les Mines Frugerès-les-Mines samedi 11 avril 2026.
Cinéma mobile à Frugères les Mines
Parking du stade Frugerès-les-Mines Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Un cinéma mobile près de chez vous ! Séances gratuites le 11 avril.
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Parking du stade Frugerès-les-Mines 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 50 16
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English :
A mobile cinema near you! Free screenings on April 11.
L’événement Cinéma mobile à Frugères les Mines Frugerès-les-Mines a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne