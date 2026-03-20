Cinéma mobile à Frugères les Mines

Parking du stade Frugerès-les-Mines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un cinéma mobile près de chez vous ! Séances gratuites le 11 avril.

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Parking du stade Frugerès-les-Mines 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 50 16

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English :

A mobile cinema near you! Free screenings on April 11.

L’événement Cinéma mobile à Frugères les Mines Frugerès-les-Mines a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne