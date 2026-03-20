Cinéma mobile à Sainte Florine rue Jean Catinot Sainte-Florine

Cinéma mobile à Sainte Florine rue Jean Catinot Sainte-Florine jeudi 9 avril 2026.

Cinéma mobile à Sainte Florine

rue Jean Catinot Parking scolaire Jules Ferry Sainte-Florine Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-09

Un cinéma mobile près de chez vous ! Séances gratuites le 9 et le 10 avril.
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rue Jean Catinot Parking scolaire Jules Ferry Sainte-Florine 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 19 78 

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English :

A mobile cinema near you! Free screenings on April 9 and 10.

L’événement Cinéma mobile à Sainte Florine Sainte-Florine a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne