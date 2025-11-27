Cinéma | Moi qui t’aimais | Landos

Salle culturelle Landos Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 17:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime…

.

Salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Simone Signoret and Yves Montand were the most famous couple of their time? Haunted by her husband’s affair with Marilyn Monroe and bruised by all those that followed, Signoret always refused the role of victim…

German :

Simone Signoret und Yves Montand waren das berühmteste Paar ihrer Zeit… Signoret wurde von der Affäre ihres Mannes mit Marilyn Monroe verfolgt und von allen folgenden Affären gezeichnet…

Italiano :

Simone Signoret e Yves Montand erano la coppia più famosa del loro tempo? Tormentata dalla relazione del marito con Marilyn Monroe e segnata da tutte quelle successive, Signoret ha sempre rifiutato il ruolo di vittima…

Espanol :

Simone Signoret e Yves Montand fueron la pareja más famosa de su época.. Atormentada por la aventura de su marido con Marilyn Monroe y marcada por todas las que siguieron, Signoret siempre rechazó el papel de víctima…

L’événement Cinéma | Moi qui t’aimais | Landos Landos a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire