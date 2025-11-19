Cinéma | Moi qui t’aimais Centre Culturel Langeac
Cinéma | Moi qui t’aimais Centre Culturel Langeac mercredi 19 novembre 2025.
Cinéma | Moi qui t’aimais
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2025-11-19 20:30:00
2025-11-19
1h 58min | Biopic | De Diane Kurys | Par Diane Kurys | Avec Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti
lecinemalangeadois@gmail.com
English :
1h 58min | Biopic | By Diane Kurys | With Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti
German :
1h 58min | Biopic | Von Diane Kurys | Von Diane Kurys | Mit Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti
Italiano :
1h 58min | Biopic | Di Diane Kurys | Con Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti
Espanol :
1h 58min | Biopic | Por Diane Kurys | Con Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti
