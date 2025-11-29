Cinéma Moi qui t’aimais Salle de spectacles Léon Besnardeau Sillé-le-Guillaume
Cinéma Moi qui t’aimais Salle de spectacles Léon Besnardeau Sillé-le-Guillaume vendredi 12 décembre 2025.
Cinéma Moi qui t’aimais
Salle de spectacles Léon Besnardeau 8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Synopsis et détails
Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais.
1 octobre 2025 en salle | 1h 58min | Biopic
De Diane Kurys
Par Diane Kurys
Avec Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti
12 décembre 2025 à 20h30 .
Salle de spectacles Léon Besnardeau 8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire
English :
L’événement Cinéma Moi qui t’aimais Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Sillé-Le-Guillaume