Cinéma Moi qui t’aimais Salle de spectacles Léon Besnardeau Sillé-le-Guillaume

Salle de spectacles Léon Besnardeau 8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Synopsis et détails

Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais.

1 octobre 2025 en salle | 1h 58min | Biopic

De Diane Kurys

Par Diane Kurys

Avec Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti

14 décembre 2025 à 16h30 .

Salle de spectacles Léon Besnardeau 8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire

