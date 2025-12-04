Cinema Monpazier

Cinema

Salle des fêtes Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

De Antonin Fourlon, Frédéric Forestier | Par Antonin Fourlon

Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili

Durée 1h38. Genre Comédie

Synopsis

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Monpazier.

Entrée 7 €

Tarif réduit 6 €

– de 14 ans 4.50 €

Cartes 5 places 22.50 € .

Salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

English : Cinema

