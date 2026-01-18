Cinéma Mr Smith au sénat Espace Brémontier Arès

Cinéma Mr Smith au sénat

Espace Brémontier 1 ROUTE DU TEMPLE Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Un jeune politicien idéaliste est envoyé au Sénat par des politiciens véreux. Face à la corruption et aux compromis, il continue de se battre, tel un lanceur d’alerte. Cette comédie dramatique engagée est une critique acerbe du système politique et juridique américain. James Stewart, tantôt naïf, tantôt tribun, crève l’écran. Un classique inoubliable. Un

Oscar et une Palme d’or. Un film de Frank Capra (1940).

Programmation et adhésion sur lecineclubdubassin.fr

Accès réservé aux membres du Ciné-Club du Bassin.

Lieu Espace Brémontier. .

English : Cinéma Mr Smith au sénat

