Cinéma Muganga Celui qui soigne Bischwiller

Cinéma Muganga Celui qui soigne Bischwiller mardi 21 octobre 2025.

Cinéma Muganga Celui qui soigne

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-21 20:00:00

fin : 2025-10-21 21:49:00

Date(s) :

2025-10-21

Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement.

Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement.

Muganga nous présente le combat de ce médecin inspirant, joué avec brio par Isaach de Bankolé, en montrant aussi l’insoutenable réalité de ces femmes congolaises.

Réalisateur Marie-Hélène Roux.

Avec Isaach de Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch.

Drame.

Précédé du court-métrage Je ne suis pas

Interdit aux 12 ans

https://mac-bischwiller.fr/agenda/muganga-celui-qui-soigne/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Denis Mukwege, Congolese doctor and future Nobel Peace Prize winner, cares for thousands of women who are victims of sexual violence in the Democratic Republic of Congo, risking his life in the process. His meeting with Belgian surgeon Guy Cadière is to breathe new life into his commitment.

German :

Denis Mukwege, kongolesischer Arzt und zukünftiger Friedensnobelpreisträger, behandelt ? unter Einsatz seines Lebens ? Tausende von Frauen, die in der Demokratischen Republik Kongo Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Seine Begegnung mit dem belgischen Chirurgen Guy Cadière gibt seinem Engagement neuen Auftrieb.

Italiano :

Denis Mukwege, medico congolese e futuro Premio Nobel per la Pace, rischia la vita per curare migliaia di donne vittime di violenza sessuale nella Repubblica Democratica del Congo. L’incontro con il chirurgo belga Guy Cadière darà nuova linfa al suo impegno.

Espanol :

Denis Mukwege, médico congoleño y futuro Premio Nobel de la Paz, arriesga su vida para tratar a miles de mujeres víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo. Su encuentro con el cirujano belga Guy Cadière dará un nuevo impulso a su compromiso.

L’événement Cinéma Muganga Celui qui soigne Bischwiller a été mis à jour le 2025-10-06 par Maison de la Culture de Bischwiller