Cinéma Muganga Celui qui soigne Espace Animation Les Houches

Cinéma Muganga Celui qui soigne

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 17:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Muganga Celui qui soigne , de Marie-Hélène Roux avec Isaach de Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch France 2025 Durée 1h46 min

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

English :

Muganga ? Celui qui soigne , by Marie-Hélène Roux with Isaach de Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch France 2025 Running time 1h46 min

German :

Muganga ? Celui qui soigne , von Marie-Hélène Roux mit Isaach de Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch Frankreich 2025 Dauer 1h46 min

Italiano :

Muganga? Celui qui soigne , di Marie-Hélène Roux con Isaach de Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch Francia 2025 Durata 1h46 min

Espanol :

¿ Muganga? Celui qui soigne , de Marie-Hélène Roux con Isaach de Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch Francia 2025 Duración 1h46 min

