Cinéma Muganga , celui qui soigne Saint-Affrique samedi 18 octobre 2025.
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Début : Mardi 2025-10-18
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-19 2025-10-21
Certains combats peuvent changer le cours de l’histoire.
Interdit 12 ans avec avertissement
Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement.
24 septembre 2025 en salle | 1h 45min | Drame
De Marie-Hélène Roux
| Par Marie-Hélène Roux, Jean-René Lemoine
Avec Isaach de Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
Certain battles can change the course of history.
German :
Einige Kämpfe können den Verlauf der Geschichte verändern.
Italiano :
Alcune battaglie possono cambiare il corso della storia.
Espanol :
Ciertas batallas pueden cambiar el curso de la historia.
