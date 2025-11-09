Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinema Nanton Nanton

Cinema Nanton Nanton dimanche 9 novembre 2025.

Cinema Nanton

Rue Saint Hubert Nanton Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 18:30:00
fin : 2025-11-09

Date(s) :
2025-11-09

Projection du film le Mélange des Genres le Dimanche 9 Novembre à la salle du foyer rural de Nanton à 18H30   .

Rue Saint Hubert Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 35 01 

English : Cinema Nanton

German : Cinema Nanton

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinema Nanton Nanton a été mis à jour le 2025-09-24 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne