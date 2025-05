Cinéma Natacha (presque) hôtesse de l’air – Flavignac, 11 juin 2025 20:30, Flavignac.

Haute-Vienne

Cinéma Natacha (presque) hôtesse de l’air Salle des fêtes Flavignac Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 20:30:00

fin : 2025-06-11

Date(s) :

2025-06-11

CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film « Natacha (presque) hôtesse de l’air ».

Synopsis « Depuis sa plus tendre enfance, Natacha est bien décidée à devenir hôtesse de l’air pour voyager et découvrir le monde. Quand elle se retrouve mêlée malgré elle au vol de la Joconde, elle y voit l’opportunité de réaliser enfin son rêve. Accompagnée d’un steward maladroit, elle traverse la France et l’Italie dans une course-poursuite qui pourrait bien changer sa vie. » .

Salle des fêtes

Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 11 14

English : Cinéma Natacha (presque) hôtesse de l’air

German : Cinéma Natacha (presque) hôtesse de l’air

Italiano :

Espanol : Cinéma Natacha (presque) hôtesse de l’air

L’événement Cinéma Natacha (presque) hôtesse de l’air Flavignac a été mis à jour le 2025-05-23 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus