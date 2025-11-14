Cinéma « Nina et le secret du hérisson magique »- Festival d’automne « Polar, magie, etc » Arvieu

Place de l’église Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Diffusion de « INina et le secret du hérisson magique » avec Mondes et multitudes, film d’animation à partir de 6 ans.

Le scénario Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s’endormir, celles d’un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure… Heureusement, son meilleur ami Mehdi est là pour l’aider à trouver une solution et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes ? Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et à son chat Touffu, déjouer les pièges du gardien et embobiner son gros chien… Sans compter le petit hérisson qui mène l’enquête à leurs côtés ! »

Cette séance est proposée dans le cadre du Festival d’automne, « Polar, magie, etc » qui se déroule du 17 octobre au 16 novembre 2025. Consultez le programme complet du festival sur https://bit.ly/3IoXXoq.

Au programme atelier de magie, spectacles de magie avec Dr Troll, café polar, atelier création d’effets spéciaux, d’un flip book, d’un gnome d’automne et de son bâton magique, cinéma, escape games, jeux et Raconte tapis.

Le festival est organisé par le PETR Syndicat Mixte du Lévézou avec le soutien du Département de l’Aveyron et en partenariat avec les bibliothèques du Lévézou le Cantou à Arvieu, la Médiathèque de Pont de Salars, l’Espace Panatois de Villefranche de Panat, les bibliothèques de Salmiech, Ségur et Vezins de Lévézou. 6 .

Place de l’église Arvieu 12120 Aveyron Occitanie

English :

Screening of « INina et le secret du hérisson magique » with Mondes et multitudes, animated film for ages 6 and up.

German :

Ausstrahlung von « INina und das Geheimnis des magischen Igels » mit Mondes et multitudes, Animationsfilm für Kinder ab 6 Jahren.

Italiano :

Proiezione di « INina et le secret du hérisson magique » con Mondes et multitudes, film d’animazione per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

Proyección de « INina et le secret du hérisson magique » con Mondes et multitudes, película de animación para niños a partir de 6 años.

