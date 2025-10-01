Cinéma NINO Saint-Affrique
Cinéma NINO Saint-Affrique mercredi 1 octobre 2025.
Cinéma NINO
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Début : Vendredi 2025-10-01
fin : 2025-10-03
2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-07
Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve.
D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même.
17 septembre 2025 en salle | 1h 36min | Drame
De Pauline Loquès| Par Pauline Loquès
Avec Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
In three days’ time, Nino faces a major test.
German :
In drei Tagen muss sich Nino einer großen Prüfung stellen.
Italiano :
Tra tre giorni, Nino dovrà affrontare una prova importante.
Espanol :
Dentro de tres días, Nino se enfrenta a una gran prueba.
L’événement Cinéma NINO Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-09-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)