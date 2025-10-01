Cinéma NINO Saint-Affrique

Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve.

D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même.

17 septembre 2025 en salle | 1h 36min | Drame

De Pauline Loquès| Par Pauline Loquès

Avec Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

In three days’ time, Nino faces a major test.

In drei Tagen muss sich Nino einer großen Prüfung stellen.

Tra tre giorni, Nino dovrà affrontare una prova importante.

Dentro de tres días, Nino se enfrenta a una gran prueba.

