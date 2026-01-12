Cinéma Nouvelle Vague Saint-Affrique
Cinéma Nouvelle Vague Saint-Affrique mercredi 21 janvier 2026.
Cinéma Nouvelle Vague
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-01-21
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-21 2026-01-23 2026-01-25 2026-01-27
Ceci est l’histoire de Godard tournant À bout de souffle , racontée dans le style et l’esprit de Godard tournant À bout de souffle .
8 octobre 2025 en salle | 1h 46min | Biopic, Comédie, Drame
De Richard Linklater|
Par Vince Palmo, Holly Gent Palmo
Avec Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This is the story of Godard shooting Breathless , told in the style and spirit of Godard shooting Breathless .
L’événement Cinéma Nouvelle Vague Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)