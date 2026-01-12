Cinéma Nouvelle Vague

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-21

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-23 2026-01-25 2026-01-27

Ceci est l’histoire de Godard tournant À bout de souffle , racontée dans le style et l’esprit de Godard tournant À bout de souffle .

8 octobre 2025 en salle | 1h 46min | Biopic, Comédie, Drame

De Richard Linklater|

Par Vince Palmo, Holly Gent Palmo

Avec Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the story of Godard shooting Breathless , told in the style and spirit of Godard shooting Breathless .

L’événement Cinéma Nouvelle Vague Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)