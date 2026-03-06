Cinéma Nuestra tierra suivi d’une rencontre avec Claire Allouche Place du Temple Montélimar

Cinéma Nuestra tierra suivi d’une rencontre avec Claire Allouche Place du Temple Montélimar samedi 18 avril 2026.

Cinéma Nuestra tierra suivi d’une rencontre avec Claire Allouche

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:15:00
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-21

Nuestra tierra est un documentaire argentin réalisé par Lucrecia Martel.
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nuestra tierra is an Argentinian documentary directed by Lucrecia Martel.

L’événement Cinéma Nuestra tierra suivi d’une rencontre avec Claire Allouche Montélimar a été mis à jour le 2026-03-06 par Montélimar Tourisme Agglomération

Prochains événements à Montélimar