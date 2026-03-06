Cinéma Nuestra tierra suivi d’une rencontre avec Claire Allouche Place du Temple Montélimar
Cinéma Nuestra tierra suivi d’une rencontre avec Claire Allouche
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:15:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-21
Nuestra tierra est un documentaire argentin réalisé par Lucrecia Martel.
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Nuestra tierra is an Argentinian documentary directed by Lucrecia Martel.
