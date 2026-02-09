Cinéma Nuremberg

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-11

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-12 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16

1945. Il est temps d’instruire le procès du régime nazi à Nuremberg.

Tout public avec Avertissement

Le psychiatre américain Douglas Kelley doit évaluer la santé mentale des dignitaires du IIIᵉ Reich. Face au manipulateur Hermann Göring, il se retrouve pris dans un rapport de force. S’ouvre alors un duel avec le mal absolu.

28 janvier 2026 en salle | 2h 28min | Drame, Historique

De James Vanderbilt|

Par James Vanderbilt

Avec Russell Crowe, Rami Malek, Richard E. Grant .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

1945. It’s time for the trial of the Nazi regime at Nuremberg.

L’événement Cinéma Nuremberg Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)