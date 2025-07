Cinéma Once upon a time in Gaza (VOST) Mutzig

Cinéma Once upon a time in Gaza (VOST)

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-07-30 20:00:00

fin : 2025-07-30 22:00:00

2025-07-30

Il était une fois, à Gaza en 2007. Yahya, étudiant rêveur, se lie d’amitié avec Osama, dealer charismatique au grand cœur. Ensemble, ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de falafels. Mais ils croisent le chemin d’un flic corrompu venu contrarier leur plan. .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20

