Cinéma-opéra Munster
Cinéma-opéra Munster mardi 4 novembre 2025.
Cinéma-opéra
1 place de la Tuilerie Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-04 20:00:00
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2025-11-04 2025-12-09 2026-02-17 2026-03-10
6 nouvelles projections d’opéras et ballets pour cette saison culturelle De Mozart à Wagner en passant par Puccini, Prokofiev, Verdi et Richter.
Nouvelle saison de cinéma-opéra avec la diffusion en différé de 4 opéras et de 2 ballets.
PROGRAMME SAISON 2025/2026
– mardi 4 novembre 2025 TOSCA (PUCCINI) à 20h (opéra en VOST)
– mardi 9 décembre 2025 CENDRILLON (PROKOFIEV) à 20h (ballet)
– mardi 17 février 2026 LA TRAVIATA (VERDI) à 19h (opéra en VOST)
– mars 10 mars 2026 WOOLF WORKS (RICHTER) à 20h (ballet)
– mardi 28 avril 2026 SIEGFRIED (WAGNER) (avec deux entractes, une première salée et la seconde sucrée) à 19h (opéra en VOST)
– mardi 9 juin 2026 LA FLÛTE ENCHANTÉE (MOZART) à 20h (opéra)
Entracte de 20 minutes avec le crémant et les petites mignardises toujours offert en soirée. .
1 place de la Tuilerie Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 50 32 culture@cc-vallee-munster.fr
English :
6 new opera and ballet screenings for this cultural season: from Mozart to Wagner, via Puccini, Prokofiev, Verdi and Richter.
German :
6 neue Opern- und Ballettvorführungen in dieser Kultursaison: Von Mozart über Puccini, Prokofjew, Verdi und Richter bis hin zu Wagner.
Italiano :
6 nuove proiezioni di opere e balletti per questa stagione culturale: da Mozart a Wagner, passando per Puccini, Prokofiev, Verdi e Richter.
Espanol :
6 nuevas proyecciones de ópera y ballet para esta temporada cultural: de Mozart a Wagner, pasando por Puccini, Prokofiev, Verdi y Richter.
