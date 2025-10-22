Cinéma-opéra Munster

Cinéma-opéra

6 nouvelles projections d’opéras et ballets pour cette saison culturelle De Mozart à Wagner en passant par Puccini, Prokofiev, Verdi et Richter.

Nouvelle saison de cinéma-opéra avec la diffusion en différé de 4 opéras et de 2 ballets.

PROGRAMME SAISON 2025/2026

– mardi 4 novembre 2025 TOSCA (PUCCINI) à 20h (opéra en VOST)

– mardi 9 décembre 2025 CENDRILLON (PROKOFIEV) à 20h (ballet)

– mardi 17 février 2026 LA TRAVIATA (VERDI) à 19h (opéra en VOST)

– mars 10 mars 2026 WOOLF WORKS (RICHTER) à 20h (ballet)

– mardi 28 avril 2026 SIEGFRIED (WAGNER) (avec deux entractes, une première salée et la seconde sucrée) à 19h (opéra en VOST)

– mardi 9 juin 2026 LA FLÛTE ENCHANTÉE (MOZART) à 20h (opéra)

Entracte de 20 minutes avec le crémant et les petites mignardises toujours offert en soirée. .

1 place de la Tuilerie Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 50 32 culture@cc-vallee-munster.fr

English :

6 new opera and ballet screenings for this cultural season: from Mozart to Wagner, via Puccini, Prokofiev, Verdi and Richter.

