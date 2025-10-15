Cinéma OUI Saint-Affrique

Cinéma OUI Saint-Affrique mercredi 15 octobre 2025.

Cinéma OUI

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15 2025-10-16 2025-10-19 2025-10-20

Israël au lendemain du 7 octobre. Y., musicien de jazz précaire, et sa femme Jasmine, danseuse, donnent leur art, leur âme et leur corps aux plus offrants, apportent plaisir et consolation à leur pays qui saigne.

Interdit 12 ans avec avertissement

Bientôt, Y. se voit confier une mission de la plus haute importance mettre en musique un nouvel hymne national.

17 septembre 2025 en salle | 2h 30min | Drame

De Nadav Lapid

| Par Nadav Lapid

Avec Ariel Bronz, Efrat Dor, Naama Preis

Titre original Yes .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Israel in the aftermath of October 7. Y., a precarious jazz musician, and his wife Jasmine, a dancer, give their art, soul and body to the highest bidder, bringing pleasure and consolation to their bleeding country.

German :

Israel am Tag nach dem 7. Oktober. Der prekäre Jazzmusiker Y. und seine Frau Jasmine, eine Tänzerin, geben ihre Kunst, ihre Seele und ihren Körper den Meistbietenden, bringen Freude und Trost in ihr blutendes Land.

Italiano :

Israele all’indomani del 7 ottobre. Y., un musicista jazz precario, e sua moglie Jasmine, una ballerina, danno la loro arte, le loro anime e i loro corpi al miglior offerente, portando piacere e consolazione al loro paese sanguinante.

Espanol :

Israel tras el 7 de octubre. Y., un precario músico de jazz, y su esposa Jasmine, bailarina, entregan su arte, su alma y su cuerpo al mejor postor, llevando placer y consuelo a su desangrado país.

L’événement Cinéma OUI Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)