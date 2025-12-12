Cinéma palestinien : deux courts métrages, deux regards Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 20:00 – 21:00

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public

En partenariat avec l’Association France Palestine Solidarité 44 Palestine Island, film de Nour Ben Salem et Julien Menanteau, 2022, 22 minMaha est une jeune réfugiée palestinienne au camp de Balata. Elle imagine un projet fou : faire croire à son grandpère aveugle que le mur de séparation est tombé et qu’un retour sur sa terre natale est possible.We will remain, film documentaire de Bashar Zarour, 2024, 30 min.Dans le désert de Jérusalem en Cisjordanie, les communautés bédouines palestiniennes menacées tentent de protéger leurs terres ancestrales et leur mode de vie.Jeudi 29 janvier · 20h · durée 1h · Ormédo · dès 12 ans · sur réservationUne collation sera proposée entre les deux films. Un échange avec des membres de l’AFPS44 suivra la projection. Au Theâtre de la Gobinière, vous pourrez également découvrir le film palestinien La terre parle arabe, de Maryse Gargour, programmé par Cinécens le 4 février à 20h.

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60