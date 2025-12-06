Cinéma Panique à Noël Saint-Affrique
Cinéma Panique à Noël Saint-Affrique samedi 20 décembre 2025.
Cinéma Panique à Noël
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Début : Lundi 2025-12-20
fin : 2025-12-22
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23
Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain.
Des humains ! Pire une famille d’humains, qui souhaitent eux aussi profiter d’un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes. La guerre est déclarée, et, dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux…
3 décembre 2025 en salle | 1h 20min | Animation, Comédie, Famille
De Henrik Martin Dahlsbakken
| Par Susanne Skogstad
Avec Vivid Falk Berg, Vegard Strand Eide, Flo Fagerli
Titre original Hvis Ingen Går I Fella
à partir de 6 ans .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
An adorable family of mice is preparing to celebrate Christmas in their cozy home. Everything is ready for the perfect festivities? until intruders suddenly appear.
