Cinéma Panique à Noël Saint-Affrique

Début : Lundi 2025-12-20

fin : 2025-12-22

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain.

Des humains ! Pire une famille d’humains, qui souhaitent eux aussi profiter d’un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes. La guerre est déclarée, et, dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux…

3 décembre 2025 en salle | 1h 20min | Animation, Comédie, Famille

De Henrik Martin Dahlsbakken

| Par Susanne Skogstad

Avec Vivid Falk Berg, Vegard Strand Eide, Flo Fagerli

Titre original Hvis Ingen Går I Fella

à partir de 6 ans .

English :

An adorable family of mice is preparing to celebrate Christmas in their cozy home. Everything is ready for the perfect festivities? until intruders suddenly appear.

