Cinéma « Paradiso »

Musée départemental de la Résistance 70 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Un cinéaste se souvient de son enfance son immense amour pour les images au cinéma de son village natal, et sa profonde amitié avec le projectionniste.



Suivi d’un débat avec la réalisatrice, Marine Gautier

Musée départemental de la Résistance 70 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 81 48 97 mc-ver@hotmail.fr

English :

A filmmaker recalls his childhood: his immense love of images at the cinema in his native village, and his deep friendship with the projectionist.



Followed by a discussion with director Marine Gautier

German :

Ein Filmemacher erinnert sich an seine Kindheit: seine große Liebe zu den Bildern im Kino seines Heimatdorfes und seine tiefe Freundschaft mit dem Filmvorführer.



Anschließend Diskussion mit der Regisseurin Marine Gautier

Italiano :

Un regista ricorda la sua infanzia: l’immenso amore per le immagini del cinema del suo paese e la profonda amicizia con il proiezionista.



Segue un dibattito con la regista, Marine Gautier

Espanol :

Un cineasta recuerda su infancia: su inmenso amor por las imágenes en el cine de su pueblo natal y su profunda amistad con el proyeccionista.



Seguido de un coloquio con la directora, Marine Gautier

