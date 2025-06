Cinéma Partir un jour Centre socio culturel de Blavozy Blavozy 25 juin 2025 20:30

Cinéma Partir un jour Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy Haute-Loire

Mercredi 2025-06-25 20:30:00

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père.

Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère

Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 52 02 cscblavozy@orange.fr

English :

Just as Cécile is about to realize her dream of opening her own gourmet restaurant, she has to return to her childhood village after her father suffers a heart attack.

German :

Als Cécile sich anschickt, ihren Traum zu verwirklichen und ihr eigenes Gourmetrestaurant zu eröffnen, muss sie in das Dorf ihrer Kindheit zurückkehren, weil ihr Vater einen Herzinfarkt erlitten hat.

Italiano :

Mentre Cécile si prepara a realizzare il suo sogno di aprire un ristorante gourmet, deve tornare al suo villaggio d’infanzia dopo che suo padre ha subito un attacco di cuore.

Espanol :

Mientras Cécile se prepara para hacer realidad su sueño de abrir su propio restaurante gourmet, tiene que regresar al pueblo de su infancia después de que su padre sufra un ataque al corazón.

