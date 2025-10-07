Cinéma Partir un jour Champagnac-la-Rivière

Cinéma Partir un jour Champagnac-la-Rivière mardi 7 octobre 2025.

Cinéma Partir un jour

Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Synopsis Alors que Cécile s’apprête à ouvrir son propre restaurant gastronomique et à réaliser enfin son rêve, elle doit rentrer en catastrophe dans son village natal suite à l’infarctus de son père. Loin du bourdonnement de la vie parisienne, elle recroise par hasard Julien, son amour d’enfance. Ses souvenirs ressurgissent alors et ses certitudes vacillent. .

Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 17 72 communication@champagnac-la-riviere.fr

English : Cinéma Partir un jour

German : Cinéma Partir un jour

Italiano :

Espanol : Cinéma Partir un jour

L’événement Cinéma Partir un jour Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2025-09-15 par SPL Terres de Limousin