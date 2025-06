Cinéma Partir un jour Cinéma Labor Dieulefit 25 juillet 2025 21:00

Drôme

Cinéma Partir un jour Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Début : Dimanche 2025-07-25 21:00:00

2025-07-25

Comédie Dramatique

Durée 1h 38 mn

de Amélie Bonin

par Dimitri Lucas

avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin

English :

Dramatic Comedy

Running time 1h 38 mn

by Amélie Bonin

by Dimitri Lucas

with Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin

German :

Dramatische Komödie

Dauer 1h 38 min

von Amélie Bonin

von Dimitri Lucas

mit Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin

Italiano :

Commedia drammatica

Durata 1h 38mn

di Amélie Bonin

di Dimitri Lucas

con Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin

Espanol :

Comedia dramática

Duración 1h 38 mn

de Amélie Bonin

de Dimitri Lucas

con Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin

L’événement Cinéma Partir un jour Dieulefit a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux