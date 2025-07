CINEMA | Partir un jour | Landos Landos

CINEMA | Partir un jour | Landos Landos jeudi 17 juillet 2025.

CINEMA | Partir un jour | Landos

Salle culturelle Landos Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 20:30:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Film d’Amélie Bonnin

Avec Bastien Buillon, Juliette Armanet…

Alors que Cécile s’apprête à ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer en catastrophe dans son village natal suite à l’infarctus de son père.

Durée 1h42.

.

Salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 22 51

English :

Film by Amélie Bonnin

With Bastien Buillon, Juliette Armanet…

As Cécile prepares to open her own gourmet restaurant, she has to rush back to her native village after her father suffers a heart attack.

Running time 1h42.

German :

Film von Amélie Bonnin

Mit Bastien Buillon, Juliette Armanet…

Während sich Cécile darauf vorbereitet, ihr eigenes Gourmet-Restaurant zu eröffnen, muss sie nach dem Herzinfarkt ihres Vaters in ihr Heimatdorf zurückkehren.

Dauer 1h42.

Italiano :

Film di Amélie Bonnin

Con Bastien Buillon, Juliette Armanet…

Mentre Cécile si prepara ad aprire il suo ristorante gourmet, deve tornare di corsa al suo villaggio natale dopo che suo padre ha subito un attacco di cuore.

Durata: 1 ora e 42 minuti.

Espanol :

Película de Amélie Bonnin

Con Bastien Buillon, Juliette Armanet…

Mientras Cécile se prepara para abrir su propio restaurante gourmet, tiene que volver corriendo a su pueblo natal después de que su padre sufra un ataque al corazón.

Duración: 1 hora 42 minutos.

L’événement CINEMA | Partir un jour | Landos Landos a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire