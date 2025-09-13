Cinéma Partir un jour Lauterbourg

Cinéma Partir un jour Lauterbourg samedi 13 septembre 2025.

Cinéma Partir un jour

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-13 20:00:00

Début : Samedi 2025-09-13 20:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Comédie dramatique d’ Amélie Bonnin avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin….

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent… .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28

English :

Comedy drama by Amélie Bonnin starring Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin….

Just as Cécile is about to realize her dream of opening her own gourmet restaurant, she has to return to her childhood village after her father suffers a heart attack. Far from the hustle and bustle of Paris, she runs into her childhood sweetheart. Her memories resurface and her certainties waver?

German :

Komödie von Amélie Bonnin mit Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin…..

Als Cécile gerade dabei ist, ihren Traum zu verwirklichen und ihr eigenes Gourmetrestaurant zu eröffnen, muss sie nach dem Herzinfarkt ihres Vaters in das Dorf ihrer Kindheit zurückkehren. Weit weg vom Pariser Trubel begegnet sie ihrer Jugendliebe wieder. Ihre Erinnerungen werden wach und ihre Gewissheiten geraten ins Wanken..

Italiano :

Commedia drammatica di Amélie Bonnin con Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin….

Proprio quando Cécile sta per realizzare il suo sogno di aprire un ristorante gourmet, è costretta a tornare nel suo villaggio d’infanzia dopo che suo padre ha subito un infarto. Lontana dalla frenesia di Parigi, incontra di nuovo il suo amore d’infanzia. I suoi ricordi riaffiorano e le sue certezze vacillano?

Espanol :

Comedia dramática de Amélie Bonnin protagonizada por Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin….

Justo cuando Cécile está a punto de hacer realidad su sueño de abrir su propio restaurante gourmet, tiene que volver al pueblo de su infancia después de que su padre sufra un ataque al corazón. Lejos del bullicio de París, se reencuentra con su amor de la infancia. Sus recuerdos resurgen y sus certezas se tambalean..

