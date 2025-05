Cinéma « Partir un jour » – Pontorson, 13 juin 2025 20:30, Pontorson.

2025-06-13 20:30:00

2025-06-13 22:00:00

2025-06-13

Film d’A. Bonnin avec J.Armanet, B.Bouillon.

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…

Le film a été présenté en ouverture du festival de Cannes, hors compétition.

2 place de l'hôtel de ville

Pontorson 50170 Manche Normandie

English : Cinéma « Partir un jour »

Film by A. Bonnin with J.Armanet, B.Bouillon.

Just as Cécile is about to realize her dream of opening her own gourmet restaurant, she has to return to her childhood village after her father suffers a heart attack. Far from the hustle and bustle of Paris, she runs into her childhood sweetheart. Her memories resurface and her certainties waver?

The film opened the Cannes Film Festival, out of competition.

German :

Film von A. Bonnin mit J.Armanet, B.Bouillon.

Cécile steht kurz davor, ihren Traum zu verwirklichen und ihr eigenes Gourmet-Restaurant zu eröffnen. Nach dem Herzinfarkt ihres Vaters muss sie in das Dorf ihrer Kindheit zurückkehren. Weit weg von der Hektik von Paris trifft sie ihre Jugendliebe wieder. Ihre Erinnerungen tauchen auf und ihre Gewissheiten geraten ins Wanken?

Der Film wurde bei den Filmfestspielen in Cannes als Eröffnungsfilm außerhalb des Wettbewerbs gezeigt.

Italiano :

Film di A. Bonnin con J.Armanet, B.Bouillon.

Proprio quando Cécile sta per realizzare il suo sogno di aprire un ristorante per buongustai, è costretta a tornare al suo villaggio d’infanzia dopo che suo padre ha subito un infarto. Lontana dalla frenesia di Parigi, incontra di nuovo il suo amore d’infanzia. I suoi ricordi riaffiorano e le sue certezze vacillano?

Il film ha aperto il Festival di Cannes, fuori concorso.

Espanol :

Película de A. Bonnin con J.Armanet, B.Bouillon.

Justo cuando Cécile está a punto de hacer realidad su sueño de abrir su propio restaurante gourmet, tiene que regresar al pueblo de su infancia después de que su padre sufra un ataque al corazón. Lejos del bullicio de París, se reencuentra con su amor de la infancia. Sus recuerdos resurgen y sus certezas se tambalean..

La película inauguró el Festival de Cannes, fuera de concurso.

