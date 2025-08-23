Cinéma Partir un jour Saint-Germain-les-Belles

Cinéma Partir un jour

Cinéma Partir un jour Saint-Germain-les-Belles samedi 23 août 2025.

Cinéma Partir un jour

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23

Date(s) :
2025-08-23

Ciné Plus Limousin et la municipalité de St Germain les Belles vous proposent le film « Partir un jour » à la salle des fêtes.   .

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09 

English : Cinéma Partir un jour

German : Cinéma Partir un jour

Italiano :

Espanol : Cinéma Partir un jour

L’événement Cinéma Partir un jour Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Briance Sud Haute-Vienne