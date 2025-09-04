Cinéma partir un jour Saint-Pardoux-Soutiers
Cinéma partir un jour Saint-Pardoux-Soutiers jeudi 4 septembre 2025.
Cinéma partir un jour
Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Début : 2025-09-04
2025-09-04
Jeudi c’est cinéma à Saint Pardoux-Soutiers,
Prochaine séance cinéma à la salle du Foyer Rural le jeudi 4 septembre 2025 à 20h30 avec le film « Partir un jour ».
Tarif normal: 6.50€
Tarif réduit (-de 18 ans; étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatifs, personne en situation de handicap) 5.00€.
Uniquement espèces ou chèques .
Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine foyerrural.stpx@laposte.net
L’événement Cinéma partir un jour Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2025-08-26 par CC Val de Gâtine