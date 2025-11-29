Cinéma Patrice Chéreau, cinéaste Amiens

Cinéma Patrice Chéreau, cinéaste

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Ceux qui l’aiment seront à Amiens

Prodigieux homme de théâtre, Patrice Chéreau (présent, avec Jean-Pierre Vincent, dès la deuxième saison de la MCA avec le spectacle L’Affaire de la rue de Lourcine) signe dix films où s’invente un langage singulier. Il y cherche la fusion — parfois la tension — entre la théâtralité assumée (lumières sculptées, décors stylisés, récits puissants) et la force brute du cinéma : corps présents, silences lourds, lieux habités. Ce frottement constant entre artifice et réel devient sa signature de cinéaste. Un cinéma charnel, vibrant, où l’intime rejoint le politique, et où chaque geste semble brûler d’un feu intérieur.

Au programme (sous réserve) :

Judith Therpauve (1978);

L’Homme blessé (1982) ;

La Reine Margot (1993).

L’ensemble de la rétrospective sera présenté au Cinéma Orson Welles

TARIF SÉANCE SPÉCIALE · 4.5 À 18€

Ceux qui l’aiment seront à Amiens

Prodigieux homme de théâtre, Patrice Chéreau (présent, avec Jean-Pierre Vincent, dès la deuxième saison de la MCA avec le spectacle L’Affaire de la rue de Lourcine) signe dix films où s’invente un langage singulier. Il y cherche la fusion — parfois la tension — entre la théâtralité assumée (lumières sculptées, décors stylisés, récits puissants) et la force brute du cinéma : corps présents, silences lourds, lieux habités. Ce frottement constant entre artifice et réel devient sa signature de cinéaste. Un cinéma charnel, vibrant, où l’intime rejoint le politique, et où chaque geste semble brûler d’un feu intérieur.

Au programme (sous réserve) :

Judith Therpauve (1978);

L’Homme blessé (1982) ;

La Reine Margot (1993).

L’ensemble de la rétrospective sera présenté au Cinéma Orson Welles

TARIF SÉANCE SPÉCIALE · 4.5 À 18€ .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Those who love him will be in Amiens

A prodigious man of the theater, Patrice Chéreau (present, with Jean-Pierre Vincent, from the MCA?s second season with the show L?Affaire de la rue de Lourcine) has created ten films in which he invents a singular language. In them, he seeks a fusion sometimes a tension between an assumed theatricality (sculpted lighting, stylized sets, powerful narratives) and the raw force of cinema: present bodies, heavy silences, inhabited locations. This constant friction between artifice and reality has become his signature style as a filmmaker. A carnal, vibrant cinema, where the intimate meets the political, and where every gesture seems to burn with an inner fire.

On the program (to be confirmed)..:

Judith Therpauve (1978);

L’Homme blessé (1982)?

La Reine Margot (1993).

The entire retrospective will be presented at the Cinéma Orson Welles

SPECIAL SCREENING RATE 4.5 TO 18?

German :

Diejenigen, die ihn lieben, werden in Amiens sein

Patrice Chéreau, ein wunderbarer Theatermann (der zusammen mit Jean-Pierre Vincent bereits in der zweiten Saison der MCA mit dem Stück L’Affaire de la rue de Lourcine vertreten war), hat zehn Filme gedreht, in denen er eine einzigartige Sprache erfindet. Er sucht die Verschmelzung manchmal auch die Spannung zwischen der angenommenen Theatralität (skulpturales Licht, stilisierte Kulissen, starke Erzählungen) und der rohen Kraft des Kinos: präsente Körper, schweres Schweigen, bewohnte Orte. Diese ständige Reibung zwischen Künstlichkeit und Realität wird zu seinem Markenzeichen als Filmemacher. Ein fleischliches, vibrierendes Kino, in dem das Intime auf das Politische trifft und in dem jede Geste von einem inneren Feuer zu brennen scheint.

Auf dem Programm (unter Vorbehalt)?

Judith Therpauve (1978);

Der verletzte Mann (1982)?

La Reine Margot (1993).

Die gesamte Retrospektive wird im Orson Welles Cinema gezeigt

PREIS SONDERVORSTELLUNG 4.5 BIS 18?

Italiano :

Chi lo ama sarà ad Amiens

Prodigioso uomo di teatro, Patrice Chéreau (presente, con Jean-Pierre Vincent, alla seconda stagione dell’MCA con lo spettacolo L’affare della rue de Lourcine) ha realizzato dieci film in cui inventa un linguaggio singolare. In essi cerca una fusione a volte una tensione tra la teatralità del suo lavoro (luci scolpite, scenografie stilizzate, narrazioni potenti) e la forza cruda del cinema: corpi presenti, silenzi pesanti, luoghi abitati. Questa costante frizione tra artificio e realtà è diventata la sua firma come regista. Un cinema carnale e vibrante, dove l’intimo incontra il politico e dove ogni gesto sembra bruciare di un fuoco interiore.

In programma (da confermare)?

Judith Therpauve (1978);

L’Homme blessé (1982)?

La Reine Margot (1993).

L’intera retrospettiva sarà proiettata al Cinéma Orson Welles

TARIFFA SPECIALE DI PROIEZIONE DA 4,5 A 18 ANNI?

Espanol :

Los que le quieren estarán en Amiens

Prodigioso hombre de teatro, Patrice Chéreau (presente, con Jean-Pierre Vincent, desde la segunda temporada del MCA con el espectáculo L’Affaire de la rue de Lourcine) ha realizado diez películas en las que inventa un lenguaje singular. En ellas, busca una fusión -a veces una tensión- entre la teatralidad (iluminación esculpida, decorados estilizados, narraciones potentes) y la fuerza bruta del cine: cuerpos presentes, silencios pesados, localizaciones habitadas. Esta fricción constante entre artificio y realidad se ha convertido en su firma como cineasta. Un cine carnal y vibrante, donde lo íntimo se encuentra con lo político, y donde cada gesto parece arder con un fuego interior.

¿En el programa (por confirmar)?

Judith Therpauve (1978);

El hombre bendito (1982)?

La Reine Margot (1993).

La retrospectiva completa se proyectará en el Cinéma Orson Welles

TARIFA ESPECIAL DE PROYECCIÓN DE 4,5 A 18?

L’événement Cinéma Patrice Chéreau, cinéaste Amiens a été mis à jour le 2025-06-11 par OT D’AMIENS