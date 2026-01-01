Cinéma Patrimoine L’HOMME DE RIO de Philippe de Broca Obernai

Cinéma Patrimoine L’HOMME DE RIO de Philippe de Broca

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-01-22 18:00:00

fin : 2026-01-22 20:00:00

2026-01-22

Dans le cadre du cycle Patrimoine, projection de films du répertoire en partenariat avec le RECIT. Film de Philippe de Broca, avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac et Jean Servais.

Votre cinéma 13e sens vous propose un cycle Patrimoine pour découvrir et redécouvrir les films du répertoire sur grand écran, dans le cadre de la programmation Vous avez dit culte ? A l’aventure ! en partenariat avec le RECIT (Réseau Est Cinéma Image et Transmission).

L’HOMME DE RIO de Philippe de Broca (1964) Avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac et Jean Servais (Version originale anglaise et française sous-titrée en français).

Adrien Dufourquet, un jeune soldat en permission, assiste, impuissant, à l’enlèvement de sa fiancée Agnès Villermosa par deux inconnus. Parallèlement, une statuette brésilienne d’une valeur inestimable est volée au musée de l’Homme. Sans réfléchir une seconde, Adrien se lance à la poursuite des ravisseurs de sa bien-aimée en montant clandestinement à bord d’un avion à destination de Rio de Janeiro. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

As part of the Patrimoine cycle, screening of repertory films in partnership with RECIT. Film by Philippe de Broca, with Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac and Jean Servais.

