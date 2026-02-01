Cinéma Patrimoine LITTLE BIG MAN Obernai

Cinéma Patrimoine LITTLE BIG MAN

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12 20:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Dans le cadre du cycle Patrimoine, projection de films du répertoire en partenariat avec le RECIT. Film de Arthur Penn, avec Dustin Hoffmann, Faye Dunaway et Martin Balsam.

Votre cinéma 13e sens vous propose un cycle Patrimoine pour découvrir et redécouvrir les films du répertoire sur grand écran, dans le cadre de la programmation Vous avez dit culte ? A l’aventure ! en partenariat avec le RECIT (Réseau Est Cinéma Image et Transmission).

LITTLE BIG MAN de Arthur Penn (1971) Avec Dustin Hoffmann, Faye Dunaway et Martin Balsam

(Version originale anglaise sous-titrée en français).

Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant du massacre de Little Big Horn, raconte son histoire à un journaliste. Adopté par une famille de Cheyennes, ce visage pâle est surnommé Little Big Man à cause de son immense courage. Un jour, toute sa tribu est massacrée par les Blancs et Jack est alors recueilli par un pasteur et sa femme. Mais le jeune homme est partagé entre ses origines indiennes et son nouveau peuple.. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

As part of the Patrimoine cycle, screening of repertory films in partnership with RECIT. Film by Arthur Penn, with Dustin Hoffmann, Faye Dunaway and Martin Balsam.

