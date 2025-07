Cinéma Patrimoine MONIKA de Ingmar Bergman Obernai

Cinéma Patrimoine MONIKA de Ingmar Bergman Obernai jeudi 27 novembre 2025.

Cinéma Patrimoine MONIKA de Ingmar Bergman

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27 20:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Dans le cadre du cycle Patrimoine, projection de films du répertoire en partenariat avec le RECIT. Film de Ingmar Bergman, avec Harriet Andersson, Lars Ekborg, John Harryson (VO suédoise sous-titrée en français).

Votre cinéma 13e sens vous propose un cycle Patrimoine pour découvrir et redécouvrir les films du répertoire sur grand écran, dans le cadre de la programmation « Vous avez dit culte ? A l’aventure ! » en partenariat avec le RECIT (Réseau Est Cinéma Image et Transmission).

MONIKA de Ingmar Bergman (1953) Avec Harriet Andersson, Lars Ekborg, John Harryson (Version originale suédoise sous-titrée en français).

Monika, jeune fille éprise de liberté, et Harry, jeune livreur, fuient leur famille et partent vivre sur une île. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

As part of the Patrimoine cycle, screening of repertory films in partnership with RECIT. Film by Ingmar Bergman, with Harriet Andersson, Lars Ekborg, John Harryson (Swedish OV with French subtitles).

German :

Im Rahmen der Reihe Kulturerbe, Vorführung von Filmen aus dem Repertoire in Zusammenarbeit mit dem RECIT. Film von Ingmar Bergman, mit Harriet Andersson, Lars Ekborg, John Harryson (Schwedische OV mit französischen Untertiteln).

Italiano :

Nell’ambito della serie Heritage, proiezione di film di repertorio in collaborazione con RECIT. Film di Ingmar Bergman, con Harriet Andersson, Lars Ekborg, John Harryson (OV svedese con sottotitoli in francese).

Espanol :

En el marco del ciclo Patrimonio, proyección de películas del repertorio en colaboración con RECIT. Película de Ingmar Bergman, protagonizada por Harriet Andersson, Lars Ekborg, John Harryson (VO en sueco con subtítulos en francés).

