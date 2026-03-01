Cinéma Patrimoine PARIS TEXAS

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12 20:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Dans le cadre du cycle Patrimoine, projection de films du répertoire en partenariat avec le RECIT. Film de Wim Wenders, avec Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski et Hunter Carson.

Votre cinéma 13e sens vous propose un cycle Patrimoine pour découvrir et redécouvrir les films du répertoire sur grand écran, dans le cadre de la programmation Vous avez dit culte ? A l’aventure ! en partenariat avec le RECIT (Réseau Est Cinéma Image et Transmission).

PARIS, TEXAS de Wim Wenders (1984) Avec Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski et Hunter Carson.

(Version originale anglaise sous-titrée en français).

Un homme réapparaît subitement après quatre années d’errance, période sur laquelle il ne donne aucune explication à son frère venu le retrouver. Ils partent pour Los Angeles récupérer le fils de l’ancien disparu, avec lequel celui-ci il part au Texas à la recherche de Jane, la mère de l’enfant. Une quête vers l’inconnu, une découverte mutuelle réunit ces deux êtres au passé tourmenté. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Heritage cycle, screening of films from the repertory in partnership with RECIT. Film by Wim Wenders, with Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski and Hunter Carson.

L’événement Cinéma Patrimoine PARIS TEXAS Obernai a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme d’Obernai