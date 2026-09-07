Cinéma : Peuples en sursis, en présence du réalisateur Cédric Tassan Place du Temple Montélimar
vendredi 2 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Peuples en sursis, en présence du réalisateur Cédric Tassan
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Projection en présence du réalisateur, et suivie d’un échange.
Peuples en sursis
1h03
Réalisé par Cédric Tassan
France / documentaire
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Screening in the presence of the director, followed by a discussion.
Peoples on the Brink
1h03
Directed by Cédric Tassan
France / documentary
L’événement Cinéma : Peuples en sursis, en présence du réalisateur Cédric Tassan Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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