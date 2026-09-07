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Cinéma : Peuples en sursis, en présence du réalisateur Cédric Tassan Place du Temple Montélimar

vendredi 2 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
6 6 6

Montélimar

Cinéma : Peuples en sursis, en présence du réalisateur Cédric Tassan

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Projection en présence du réalisateur, et suivie d’un échange.

Peuples en sursis
1h03
Réalisé par Cédric Tassan
France / documentaire
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Screening in the presence of the director, followed by a discussion.

Peoples on the Brink
1h03
Directed by Cédric Tassan
France / documentary

L’événement Cinéma : Peuples en sursis, en présence du réalisateur Cédric Tassan Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération

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