Cinéma « Phantom Boy »- Festival d'automne « Polar, magie, etc » Pont-de-Salars

Place du 29 juin 1944 Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : 6 EUR

Lundi 2025-10-29

2025-10-29

Diffusion de « Phantom Boy » avec Mondes et multitudes, film d’animation à partir de 10 ans.

Le scénario « New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, l’inspecteur de police lancé à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, il rencontre Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Comme un fantôme, invisible de tous, il s’envole et passe à travers les murs. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son enquête pour retrouver le gangster qui menace la ville avec un virus informatique. »

Cette séance est proposée dans le cadre du Festival d’automne, « Polar, magie, etc » qui se déroule du 17 octobre au 16 novembre 2025. Consultez le programme complet du festival sur https://bit.ly/3IoXXoq.

Au programme atelier de magie, spectacles de magie avec Dr Troll, café polar, atelier création d’effets spéciaux, d’un flip book, d’un gnome d’automne et de son bâton magique, cinéma, escape games, jeux et Raconte tapis.

Le festival est organisé par le PETR Syndicat Mixte du Lévézou avec le soutien du Département de l’Aveyron et en partenariat avec les bibliothèques du Lévézou le Cantou à Arvieu, la Médiathèque de Pont de Salars, l’Espace Panatois de Villefranche de Panat, les bibliothèques de Salmiech, Ségur et Vezins de Lévézou. 6 .

English :

Screening of « Phantom Boy » with Mondes et multitudes, animated film for ages 10 and up.

German :

Ausstrahlung von « Phantom Boy » mit Mondes et multitudes, Animationsfilm für Kinder ab 10 Jahren.

Italiano :

Proiezione di « Phantom Boy » con Mondes et multitudes, film d’animazione per bambini a partire dai 10 anni.

Espanol :

Proyección de « Phantom Boy » con Mondes et multitudes, película de animación para niños a partir de 10 años.

