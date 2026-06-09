Cinéma plein air à Avioth Avioth
Cinéma plein air à Avioth Avioth samedi 11 juillet 2026.
Avioth
Cinéma plein air à Avioth
Avioth Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 21:30:00
Date(s) :
2026-07-11
On ouvre la saison avec un classique adoré de tous
RETOUR VERS LE FUTUR (1985) la saga qui a marqué toute une génération !
Marty McFly, un lycéen de 17 ans, est accidentellement envoyé trente ans plus tôt avec une voiture DeLorean qui voyage dans le temps, inventé par son ami le scientifique non-conformiste Doc Brown. (Durée 1h56)
(Re)découvrez cet incontournable des années 1980, en plein air et sur grand écran !
Une soirée à vivre en famille ou entre amis
Dès 19h00 accueil du public
19h00 à 21h30 animations ludiques
– Vers 21h30 lancement du film à la tombée de la nuit
Toute la soirée snacks, pop-corn & boissons par l’équipe du Cinéma LUX
Foodtruck Lau’Livia (crêpes et galettes)
Stand de glaces Aux Goûts du Jour
Accès libre et gratuit !
ATTENTION, Pensez à votre confort ! Apportez vos propres plaids, transat, coussins ou chaises pliantes car les assises disponibles sur place sont limitées !
Une collaboration entre le Cinéma LUX Centre Wilson ; le CRAVLOR ; la Communauté de Communes du Pays de Montmédy Maison des Patrimoines ; la commune d’Avioth et l’association Anim’Avioth.Tout public
0 .
Avioth 55600 Meuse Grand Est +33 3 29 80 08 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We open the season with a beloved classic:
BACK TO THE FUTURE (1985)? the saga that marked an entire generation!
Marty McFly, a 17-year-old high-school student, is accidentally sent thirty years back in time in a time-travelling DeLorean car invented by his friend, the maverick scientist Doc Brown (running time: 1 hour 56 minutes)
(Re)discover this 1980s classic, outdoors and on the big screen!
An evening to enjoy with family and friends:
From 7:00 pm: public welcome
7:00 p.m. to 9:30 p.m.: fun activities
– Around 9.30pm: film launch at dusk
All evening: snacks, popcorn & drinks from the Cinéma LUX team
Lau’Livia foodtruck (crêpes and galettes)
Aux Goûts du Jour ice-cream stand
Free admission!
ATTENTION: Think of your comfort! Bring your own plaids, deckchairs, cushions or folding chairs, as on-site seating is limited!
A collaboration between Cinéma LUX Centre Wilson ; CRAVLOR ; Communauté de Communes du Pays de Montmédy ? Maison des Patrimoines; the commune of Avioth and the Anim’Avioth association.
L’événement Cinéma plein air à Avioth Avioth a été mis à jour le 2026-06-09 par ARDENNE-MEUSE