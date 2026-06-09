Avioth

Cinéma plein air à Avioth

Avioth Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 21:30:00

Date(s) :

2026-07-11

On ouvre la saison avec un classique adoré de tous

RETOUR VERS LE FUTUR (1985) la saga qui a marqué toute une génération !

Marty McFly, un lycéen de 17 ans, est accidentellement envoyé trente ans plus tôt avec une voiture DeLorean qui voyage dans le temps, inventé par son ami le scientifique non-conformiste Doc Brown. (Durée 1h56)

(Re)découvrez cet incontournable des années 1980, en plein air et sur grand écran !

Une soirée à vivre en famille ou entre amis

Dès 19h00 accueil du public

19h00 à 21h30 animations ludiques

– Vers 21h30 lancement du film à la tombée de la nuit

Toute la soirée snacks, pop-corn & boissons par l’équipe du Cinéma LUX

Foodtruck Lau’Livia (crêpes et galettes)

Stand de glaces Aux Goûts du Jour

Accès libre et gratuit !

ATTENTION, Pensez à votre confort ! Apportez vos propres plaids, transat, coussins ou chaises pliantes car les assises disponibles sur place sont limitées !

Une collaboration entre le Cinéma LUX Centre Wilson ; le CRAVLOR ; la Communauté de Communes du Pays de Montmédy Maison des Patrimoines ; la commune d’Avioth et l’association Anim’Avioth.Tout public

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Avioth 55600 Meuse Grand Est +33 3 29 80 08 77

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English :

We open the season with a beloved classic:

BACK TO THE FUTURE (1985)? the saga that marked an entire generation!

Marty McFly, a 17-year-old high-school student, is accidentally sent thirty years back in time in a time-travelling DeLorean car invented by his friend, the maverick scientist Doc Brown (running time: 1 hour 56 minutes)

(Re)discover this 1980s classic, outdoors and on the big screen!

An evening to enjoy with family and friends:

From 7:00 pm: public welcome

7:00 p.m. to 9:30 p.m.: fun activities

– Around 9.30pm: film launch at dusk

All evening: snacks, popcorn & drinks from the Cinéma LUX team

Lau’Livia foodtruck (crêpes and galettes)

Aux Goûts du Jour ice-cream stand

Free admission!

ATTENTION: Think of your comfort! Bring your own plaids, deckchairs, cushions or folding chairs, as on-site seating is limited!

A collaboration between Cinéma LUX Centre Wilson ; CRAVLOR ; Communauté de Communes du Pays de Montmédy ? Maison des Patrimoines; the commune of Avioth and the Anim’Avioth association.

L’événement Cinéma plein air à Avioth Avioth a été mis à jour le 2026-06-09 par ARDENNE-MEUSE