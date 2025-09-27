Cinéma plein air à Warnécourt Rue de la Hobette Warnécourt

Rue de la Hobette Halle Simone Leroy Warnécourt Ardennes

5 EUR

De 20h à 22h30, le samedi 27 septembre, rendez-vous à la Halle Simone Leroy de Warnécourt pour une soirée cinéma plein air avec la projection de 6 courts métrages.Buvette et pop-corn hors séance. 5€ par personne.

Rue de la Hobette Halle Simone Leroy Warnécourt 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 10 85 alain.chapellier@wanadoo.fr

From 8pm to 10.30pm on Saturday, September 27, join us at the Halle Simone Leroy in Warnécourt for an open-air cinema evening with the screening of 6 short films, plus refreshments and popcorn. 5? per person.

Am Samstag, den 27. September, findet von 20:00 bis 22:30 Uhr in der Halle Simone Leroy in Warnécourt ein Open-Air-Kinoabend statt, bei dem 6 Kurzfilme gezeigt werden. 5? pro Person.

Sabato 27 settembre, dalle ore 20.00 alle 22.30, unitevi a noi presso la Halle Simone Leroy di Warnécourt per una serata di cinema all’aperto con la proiezione di 6 cortometraggi, oltre a un rinfresco e popcorn. 5 a persona.

El sábado 27 de septiembre, de 20.00 a 22.30 h, disfrute en la Halle Simone Leroy de Warnécourt de una velada de cine al aire libre con la proyección de 6 cortometrajes, refrescos y palomitas. 5 ¤ por persona.

