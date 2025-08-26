Cinéma plein air City stade Saint Andoche vers l’Espace Simone Veil Autun

City stade Saint Andoche vers l’Espace Simone Veil 21 Rue du 11 Novembre 1918 Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-08-26 19:30:00

Dans le cadre de la semaine d’animations du village vacances à Saint Andoche

Le 26, soirée pique-nique et cinéma de plein air et en fin de journée, cocktail et délices salés offerts

Apportez votre pique-nique pour prolonger la soirée animée par la Cie Arc en scène suivi du cinéma de plein air avec la comédie « Chacun pour tous ». .

City stade Saint Andoche vers l’Espace Simone Veil 21 Rue du 11 Novembre 1918 Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 76 50 agathe.mouginot@autun.com

