Cinéma plein air City stade Saint Andoche vers l’Espace Simone Veil Autun
Cinéma plein air City stade Saint Andoche vers l’Espace Simone Veil Autun mardi 26 août 2025.
Cinéma plein air
City stade Saint Andoche vers l’Espace Simone Veil 21 Rue du 11 Novembre 1918 Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26 19:30:00
fin : 2025-08-26
Date(s) :
2025-08-26
Dans le cadre de la semaine d’animations du village vacances à Saint Andoche
Le 26, soirée pique-nique et cinéma de plein air et en fin de journée, cocktail et délices salés offerts
Apportez votre pique-nique pour prolonger la soirée animée par la Cie Arc en scène suivi du cinéma de plein air avec la comédie « Chacun pour tous ». .
City stade Saint Andoche vers l’Espace Simone Veil 21 Rue du 11 Novembre 1918 Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 76 50 agathe.mouginot@autun.com
English : Cinéma plein air
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cinéma plein air Autun a été mis à jour le 2025-08-14 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II