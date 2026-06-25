Informations pratiques

Bellengreville

Cinéma plein air

Rue du Stade Bellengreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Rendez-vous le vendredi 3 juillet, à la tombée de la nuit, au stade de Bellengreville pour une séance cinéma sous les étoiles avec le film Le Chat Potté 2 La Dernière Quête

Un moment convivial à partager en famille ou entre amis !

Pensez à apporter vos plaids, chaises ou coussins pour profiter pleinement de la soirée

Événement financé par Val ès dunes. .

Rue du Stade Bellengreville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 23 68 38 contact@mairie-bellengreville.fr

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English : Cinéma plein air

L’événement Cinéma plein air Bellengreville a été mis à jour le 2026-06-25 par Calvados Attractivité