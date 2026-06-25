Cinéma plein air Bellengreville
vendredi 3 juillet 2026 · Bellengreville
Informations pratiques
Bellengreville
Cinéma plein air
Rue du Stade Bellengreville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Rendez-vous le vendredi 3 juillet, à la tombée de la nuit, au stade de Bellengreville pour une séance cinéma sous les étoiles avec le film Le Chat Potté 2 La Dernière Quête
Un moment convivial à partager en famille ou entre amis !
Pensez à apporter vos plaids, chaises ou coussins pour profiter pleinement de la soirée
Événement financé par Val ès dunes. .
Rue du Stade Bellengreville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 23 68 38 contact@mairie-bellengreville.fr
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English : Cinéma plein air
L’événement Cinéma plein air Bellengreville a été mis à jour le 2026-06-25 par Calvados Attractivité
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